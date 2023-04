Han ligger på fiske 35 nautiske mil sørøst av Mandal og største fangst på om lag 900 kilo ble nylig landet til Fiskelagets mottak på Gismerøya. – Jeg fisker med 35 garn som settes på 90 favner når sola går ned. Etter en time bruker jeg å dra garnene og det er alltid spennende å se om det blir noe fangst, sier han. På revet har det vært fine forhold for satsing på vårmakrell og vanntemperaturen har lagt på 8,5 grader.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.