Daglig leder rådgivingsselskapet Kruse Larsen, Jan-Erik Larsen, mener at kvoteforliket uten SV vil få politisk etterspill for regjeringspartiene.

– Sp og Ap vil bli hardt plaget av SV etter kvotemeldingen. Begrunnelsen for å få SV i forliket var å få til en omfordeling av ressursene med å ta fra toppen i fordelingen til Åpen gruppe. Det ble vurdert til at det ville føre til mest tap i sør og Vestlandet for regjeringspartiene. SV krevde mer enn det som man ble enige om.