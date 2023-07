Totalt kunne 25 fartøy delta med stang, juksa, dorg eller snøre i fisket, ifølge Fiskeridirektoratet. Torsdag denne uka kom lista over de 22 båtene som har meldt seg på.

Kravene til båtene med største lengde til og med 14,99 meter er at fartøyeier står på blad B, i tillegg til at to av tre av følgende vilkår må være oppfylt:

Hver tur skal ha en varighet på under 24 timer

Det skal være et mannskap på maksimalt fire personer om bord

Fisket skal foregå innenfor Norges territorialfarvann

Fiskerne må for øvrig dokumentere at juksa, dorg og snøre er egnet til fisket etter makrellstørje.

Uavhengig av lengdebegrensningen kan inntil tre fartøy med største lengde mellom 14,99 og 24 meter, og som fisker med line, delta i fisket forutsatt at vilkårene for øvrig er oppfylt, ifølge direktoratets hjemmesider.

Det er ikke lenger adgang til å delta i gruppen for småskala kystfiske for fartøy som fisker med line. Fartøy som ønsket å fiske med line måtte søke om dispensjon fra forbudet til direktoratet.