Ryktene om denne typen ulovlig fiske oppstår i spesielle situasjoner der det fiskes over kvotetaket eller der et målrettet fiske plutselig opplever bifangstproblemer. Et eksempel i år er der båter tidlig var ferdig med sine foreløpige kvoter og kanskje fisket for mye i det siste sjøværet.

Nord Fiskarlag har i vedtaks form bedt om fleksibilitet i bedømmelsen av slike saker. Mens Norges Råfisklag som kontrollinstans har uttalt gjennom Fiskeribladet at fangstverdien av fangst over kvotene blir inndratt, uansett, men at fiskerne får beholde de omtalte 20 prosent for å ivareta og bringe på land den ulovlige fangsten.