Det mener flere fiskere Fiskeribladet har vært i kontakt med etter hendelsen fredag da to irske trålere ble oppbrakt av Kystvakten for å ha drevet partråling i Lopphavet nordøst for forbudslinjen for sildefiske.

De to fikk 30.000 kroner hver i bot og opplyste til Fiskeribladet at de ikke var klar over at området var stengt.

– De burde vært ropt opp og informert om at de var på feil side, så hadde de sluppet dette, sier Hopmark.