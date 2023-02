Etter åtte år som styreleder takker dønnaværing Jonny Berfjord nå for seg. Onsdag ble Christian Halstensen (50) valgt til ny styreleder i havfiskeflåtens interesseorganisasjon, og det til stor applaus fra årsmøtet.

– Jeg er veldig glad for tilliten og setter stor pris på det. Jeg tror dette blir veldig spennende, sier Halstensen til Fiskeribladet.

Den nyvalgte styrelederen kommer fra Bekkjarvik og er sønn av fiskerinestor Inge Halstensen, som også har vært styreleder i Fiskebåt. Halstensen er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og jobber i familiekonsernet, som driver et av de største ringnotrederiene i landet. De eier også fabrikktråleren «Granit».

Organisering på dagsorden

Til Fiskeribladet sier Halstensen at han som styreleder ønsker å sikre at organisasjonen har gode prosesser og at alle medlemmene blir hørt.

Fremover tror han både den kommende kvotemeldingen og organisasjonssaken blir viktig for Fiskebåt. Under årsmøtets andre dag var «organisering» første sak ut. Møtet ble imidlertid lukket for pressen, sakspapirene er heller ikke offentlig.

Nyvalgt styreleder Christian Halstensen (til høyre) sammen med administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk. Foto: Julie Arntsen

Halstensen ville i etterkant av møtet ikke si noe særlig om saken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det var mest strategibeslutninger, så jeg vet ikke hvor mye jeg skal gå inn på det akkurat nå, sier han.

Avtroppende styreleder Berfjord sa i sin åpningstale tirsdag at Fiskebåt har mye uformell makt, men ingen formell makt internt i Fiskarlaget. Det mener han nå må gjøres noe med, blant annet ved en tredeling av makta i organisasjonen.

Halstensen sier til Fiskeribladet at han ikke har vært veldig involvert i disse prosessene frem til nå, og at han vil avvente å kommentere dette.

Halstensen går med styreledervervet i Fiskebåt i farens fotspor. Inge Halstensen var styreleder i Fiskebåt i en årrekke på 2000-tallet. Foto: Julie Arntsen

Venter på kvotemelding

Når det gjelder kvotemeldingen er ikke Halstensen veldig fornøyd med at fiskeriminister Bjørnar Skjæran tirsdag sa til årsmøtet i Fiskebåt at meldinga «kommer når den kommer».

– Det er ikke bra at slike ting drar ut. Men er viktig at man får grundige prosesser på viktige spørsmål, og at man finner løsninger som har stor bredde bak seg i næringa, sier han.

Resten av styret i Fiskebåt ser etter årsmøtet slik ut: