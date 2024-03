Båtene hadde landet 675 tonn per uke åtte, og det var 420 tonn kokte reker i kvantumet.

Fonn Egersund fikk over 10 tonn kokte reker fra fire båter onsdag denne uken, derav 5,2 tonn fra «Monsun» av Kristiansand.

– Vinterfisket i februar har vært nokså likt som i fjor og det ble landet 100 tonn reker per uke i de tre siste ukene. I fisket etter reker har Skagerrak en andel på 64 prosent og det er litt mer enn i fjor. Da hadde Skagerrak en andel på 54 prosent, opplyser direktør Kjell-Arild Tøfte i Fiskehav.

Rekefiskerne har fått en minstepris på 105 kroner kiloet for store kokte reker og denne prisen ble økt til 120 kroner i uke 12 i fjor.

– Maksimalkvoten var på 22 tonn reker per uke denne perioden og rekeflåten går inn i en ny periode fra 1. mars, påpeker Tøfte, som opplyser at den nye maksimalkvoten er satt til 15. tonn.

Administrerende direktør Kjell-Arild Tøfte i Fiskehav SA. Foto: Nils Torsvik (arkiv)

Håper på økning i rekekvoter

Sør-Norges Fiskarlag har foreslått en maksimalkvote 15 tonn reker per uke i perioden fra 1. mars, men venter på svar fra Fiskeridirektoratet. Lennart Danielsen som er nestleder i Sør-Norges Fiskarlag regner med at kvoten blir på det nivået.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Fisket viser at det er mye reker og vi håper på en økning i rekekvotene. Driftsutgiftene går ikke ned i rekefisket og dieselen er dyr i utgangspunktet, men det er fint at kystrekeflåten får drivstoffstøtte også denne sesongen. For øvrig er rekeprisen på 105 kroner en utfordring for fiskerne, men utfordringer kan løses, sier Danielsen til Fiskeribladet.

Lennart Danielsen, nestleder Sør-Norges Fiskarlag. Foto: Kjersti Sandvik (arkiv)

Onsdag ble Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten for 2022 kjent. Den viser at kystreketrålerne kommer dårligst ut når det gjelder driftsmargin blant kystfiskefartøyene. Driftsmarginen var -1,1 prosent i 2022. Det er likevel en forbedring fra -3,7 prosent i 2021.

Dårligst ut på driftsmargin blant kystfiskefartøyene, var kystreketrålerne, med -1,1 prosent i 2022. Likevel, er det en forbedring fra -3,7 prosent i 2021. I undersøkelsen trekkes økte drivstoffkostnader frem som en årsak til økte driftskostnader.

Møte om CO₂-avgiften

CO₂-avgiften er en viktig sak for mange fiskere i Norge. Sør-Norges Fiskarlag har jobbet med denne saken siden begynnelsen av januar og skal ha møte med Ap og Sp i miljøkomiteen på Stortinget den 7. mars.

– Denne særnorske avgiften ble økt med 56 øre i år og regjeringen valgte å ikke kompensere på denne økningen. Nå er CO₂-avgiften på rundt 3 kroner og det er ikke lett med fornyelse for flåten i sør. Det er dyrt å bygge nye båter i dag, framholder Danielsen.

Han legger til:

– Dersom CO₂-avgiften ble økt til 7 kroner ville det ha blitt en alvorlig situasjon for rekeflåten og hele fiskeflåten langs kysten. Regjeringen må øke kompensasjonen i takt med CO₂-avgiften og vi håper politikerne lytter til oss, konkluderer Lennart Danielsen i Sør-Norges Fiskarlag.