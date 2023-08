Mandag bestemte Fiskeridirektoratet å stoppe fisket etter blåkveite nord for 62 graden natt til 17. august.

– Andre periode har gått veldig fort unna. Jeg vil tro at godt fiske og gode priser har gjort det mer attraktivt for flere å være med på blåkveitefisket i år, og at vi dermed på bare litt over en uke er ferdig med annenperioden, sier Charles Aas avdelingsdirektør for omsetning i Norges Råfisklag.