Garnbåten «Stensvold Senior» fikk i påsken én unormal torsk i garna utenfor Laukvik på Yttersida. Det skriver Lofotposten som omtalte saken først. Skipper Benn Ole Stensvold forteller at torsken skilte seg ut fra de andre torskene: Avrundet spor, hodet var lite og deformert, det var knekk i nakken og levra var snøhvit uten kveis. – Torsken så ganske lik ut som på bildene jeg har sett av oppdrettstorsk, men jeg er langt fra sikker på om det er oppdrettstorsk. Mulig oppdrettstorsk tatt utenfor Laukvik i Lofoten av skipper Benn Ole Stensvold.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.