– Dette var et enkelt valg. Selskapet får nye og større muligheter for utvikling og vekst gjennom salget av hovedeierskapet i Normarine, sier administrerende direktør Bjørn Fladmark i Normarine i en pressemelding. Alaska Native Corporation Sealaska har kjøpt en majoritetsandel i Normarine AS, et ledende fiskeeksportselskap i ombordfryst hvitfisk-segmentet. Normarine-direktørene Bjørn Fladmark og Erik Sindre Pedersen vil fortsette å drive Ålesund-selskapet og ha medeierskap i selskapet. Den strategiske investeringen vil styrke verdikjeden som er utviklet over mange års nært samarbeid, skriver Normarine i pressemeldingen.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.