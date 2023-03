Det sier pensjonert nestor både i fiskeri og organisasjonsarbeid, Nils Myklebust i Måløy. Han sier at sakene som er kommet fram i Fiskeribladet de siste dagene, har en lang forhistorie. – Jeg hadde håpet vi kunne slippe å oppleve tolkning av et regelverk på en slik måte at det blir tulleregler som drar saker ut i en parodi, sier Myklebust. Han sikter til den rettskraftige dommen fra Kristiansand tingrett som fastslår at det ikke nødvendigvis gjøres noe ulovlig når en båt drar garnbruket som hører til en annen båt og fører fangsten ut av sin egen kvote.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.