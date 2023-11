– Det er kanonforhold, utbryter skipper Stein Magne Hoff.

Mens «Tare» tøffer utover i 17 knop, gjør Thomas Tangen Flem klart utstyret.

Så langt i år har Hoff og mannskapet fanget 15 makrellstørjer.

Thomas Tangen Flem rigger stengene slik at ikke snørene skal hekte seg inn i hverandre. Foto: Siri Nilsen Ahmer

De fisker ikke størje for pengenes skyld.

I likhet med flere fiskere Fiskeribladet har snakket med denne sesongen, forteller Hoff at markedet er for dårlig for å kunne drive med størjefiske.