– Ikke er vi misfornøyde, men ikke er vi fornøyde heller. Vi hadde nok ikke forventet så mye mer, men det kunne gått bedre, sier Ringdal til Fiskeribladet. «Vima» losser i dag på Troms Fryseterminal i Tromsø. Båten på 78,39 meter fra Austevoll-rederiet Opilio, leverer ferdige produkter av en fangst tilsvarende 240 tonn rund krabbe. Det gir «Vima» en foreløpig tredjeplass på Fiskeridirektoratets statistikk over årets snøkrabbefiske. – Vi er ikke fullastet, vi har en kapasitet på 200 tonn ferdig produsert krabbe, sier Ringdal.

