– Arbeidsnekt i kombinasjon med disiplinær årsak, forklarer reder Ivar Taranger.

Fiskeribladet har fått to ulike framstillinger av den oppståtte saken fra mannskap og reder, men rederiet bekrefter at manglende utbetaling av garantilott i tide førte til at saken oppsto.

– Vi er forferdelig lei oss for at garantilott som skulle ha vært utbetalt 10. april ikke er blitt utbetalt i tide etter snøkrabbeturen. Det er uheldige omstendigheter med en presset likviditet for rederiet som gjorde at vi ikke greide å følge opp våre lottforpliktelser overfor mannskap i tide, sier Ivar Taranger.