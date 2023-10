Den siste uka har det vært rapportert inn fangster av NVG-sild fra to felt. Ett nordvest i havet, og et annet temmelig kystnært. Men sildefisket foregår ikke like langt øst eller så nært land som kartet til Norges Sildesalgslag viste tirsdag morgen.

Der var det tilsynelatende tatt sildefangster utenfor Sørøya:

Fangstene ble ved en feil markert i rute 412, som er nord av Sørøya. Det riktige er at sildefisket pågår i rute 409, som er nord for Vannøya. Foto: Norges Sildesalgslag (skjermdump)

Enda nærmere land

– Fisket foregår nord av Vannøya, korrigerer Åge Røttingen, inspektør i kontrollavdelingen til Sildesalgslaget.