Konstituert tingrettsdommer Ingvild Victora Kragset fant ingen andre rettskraftige dommer for salg av fiskefartøy med kvoter å støtte seg til i vurderingen av den spesielle saken i tingretten i Ålesund. «Stormfuglen» kan ha tapt opp mot 95 millioner, hevder advokater Les mer Retten tvilte seg til en avgjørelse som endte med erstatning til rederiet og skriver: «Retten har under noe tvil kommet til at Nyvoll var uaktsom i sin rådgivning da han unnlot å sikre at Stormfuglen var seg bevisst forskjellen mellom salg av aksjer og salg av innmat før Stormfuglen aksepterte budet på 320 millioner kroner for innmat.»

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.