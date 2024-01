Natt til første januar, klokken 00.01, satte snøkrabbebåtene de første teinene sine.

«Vestland Arctic» på 65,95 meter har så lang tatt 159 tonn snøkrabbe. Eier av båten, Harald Taranger, kan fortelle at det er et greit fiskeri til tross for litt isproblemer.

– Isen kom litt tidlig, men vi får krabber med en brukbar størrelse. Fiskeriet er bedre enn i fjor, så det ser lovende ut.

Under kan du se litt fra arbeidshverdagen om bord på «Vestland Arctic»: