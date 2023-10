Under økosystemtoktet i Barentshavet ble det gjort gode registreringer av lodde. Derfor mener norske og russiske havforskere at det er forsvarlig å fiske opptil 196.000 tonn lodde i 2024.

Det innebærer mer enn en tredobling av fjorårets kvoteråd, som var på 62.000 tonn.

– Større gytebestand

Sandtorv sier til Fiskeribladet at han er fornøyd med økningen, men at han helst skulle sett at kvoterådet ble satt høyere. Styrelederen mener at det ikke er vanskelig å tredoble kvoterådet når kvoterådet har vært så lavt fra før.