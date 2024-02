– Vi var langt oppe i Barentshavet en god uke sammen med åtte russiske båter. Men lodda sto spredt. Vi får smøre oss med tålmodighet og vente til den kommer til land, sier Kvalsvik.

Loddefiske i Barentshavet kom i gang forrige uke, melder Sildelaget. «Gerda Marie» med 1.100 tonn og «Vikingbank» med 600 tonn. Lodda er fisket med not knappe 40 nautiske mil nord av Ingøy.

Sildelaget skriver på sine nettsider at de forventer at flere båter nå vil sette kursen for loddefiske siden rogninnholdet på den ene båten var nærmere 20 prosent.