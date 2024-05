Han fikk 23 kilo makrell fra fisket nær land tirsdag og fangsten ble levert til Fiskelaget på Gismerøya.

Han hadde forhåpninger om et godt fiske på revet i begynnelsen av sesongen. Men de to første turene ga ikke mer enn 61 kilo og fiskeren fra Mandal mener det burde ha blitt mye mer makrell med en sjøtemperatur på 7–8 grader.

Bedre fiske i fjor

– Drivgarnsfisket gir stor makrell på 400–500 gram, men fangstene er mindre enn tidligere år. På revet har det vært groe over alt og jeg legger skylden på det, og vårfisket fikk en mye bedre start rundt 20. april i fjor. På den tiden ble det dager med varmt og fint vær og det har vært andre forhold under årets drivgarnsfiske, sier Seyffarth til Fiskeribladet.

Han fisker for øvrig med gamle «Lundefuglen» til brødrene Herman Lunde og Arne Lunde fra Mandal og de satset blant annet på not- og lysfiske. Seyffarth overtok denne fiskebåten i 1999 og båten fikk da navnet «Solfuglen».

Mandal-fiskeren Karl Helge Seyffarth på «Solfuglen». Foto: Roy Harbakk

84 kilo på tre turer

Karl Helge Seyffarth hadde i vinter sin 16. sesong i lofotfisket med egen båt. Fiskeren fra Hille i Mandal følger også opp tradisjonen med drivgarnsfiske i sør og de to første makrellfangstene ga en kilopris på solide 75 kroner ved det lokale fiskemottaket. Men vårfisket har ikke slått til og fram til 1. mai hadde han landet 84 kilo fra tre turer.

Nødt til å få god pris

– Prisen for vårmakrell er nødt til å være god og jeg kunne ikke satset på dette fisket uten bra priser. Fjorårets drivgarnsfiske ga 3 tonn og jeg avsluttet sesongen i begynnelsen av juni. Dermed ble det ikke noe stort kvantum, men en får ikke solgt makrell hvis det blir for mye i dette fisket. På grunn av mye vind har det vært vanskelige forhold for drivgarnsfiske den senere tid, men det kan muligens bli en tur med «Solfuglen» i slutten av denne uken, forteller Karl Helge Seyffarth.

– I høstsesongen kan det bli aktuelt å delta i makrelldorgingen og høstfisket kan gi gode fangster ved Karmøy og Egersund, legger han til.