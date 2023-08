Torsdag melder organisasjonen Fiskebåt at Fiskeridirektoratet åpner for makrellfiske innenfor fjordlinjene. Vedtaket skjer etter at organisasjonen tok opp problemstillingen med direktoratet sist uke.

– Fiskebåt har den siste tiden nemlig fått flere forespørsler fra fartøy som fisker makrell utenfor Troms og Nordre deler av Nordland. De har tidligere hatt gode fangster utenfor fjordlinjene, men makrellen har den siste tiden trukket lengre inn i fjordene og er derfor ikke tilgjengelig for fartøy over 28 meter, skriver Fiskebåt i sin pressemelding.

Den midlertidige åpningen gjelder frem til 1. september.

Ifølge Fiskeridirektoratet kan fisket stoppes dersom det anses nødvendig som følge av risiko for bifangst av andre arter.

Forskriften § 1 Uten hinder av forbudet i forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 31 g, er det frem til og med 1. september 2023 tillatt å fiske etter makrell innenfor fjordlinjene fra og med Nordland fylke til og med Kaldfjorden i Troms og Finnmark fylke med fartøy på eller over 28 meter største lengde. Unntaket i første ledd gjelder likevel ikke i Kaldfjorden i Troms og Finnmark fylke innenfor en rett linje mellom posisjon N 69° 49,81′ Ø 018° 39,56′ (Klubbeneset) og N 69° 48,29′ Ø 018° 38,37′ (Røsneset) og i Bergsfjorden i Troms og Finnmark fylke innenfor linjer trukket mellom følgende posisjoner: På fjordlinjen ved Ø 017° 12,03′ videre sørvestover langs fjordlinjen til Ø 017° 05,00′ og videre til N 69° 24,811′ Ø 017° 08,420′ (Hellandsneset lykt). Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter makrell etter første ledd før 1. september 2023 dersom det anses nødvendig som følge av risiko for bifangst av andre arter. § 2 Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 1. september 2023. Kilde: Fiskeridirektoratet

Forskriften til direktoratet kan du også lese her.