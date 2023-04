Av de 1.675 åpen gruppe-båtene som har deltatt i torskefisket så langt, har 262 tatt mer enn 90 prosent av sine tildelte torskekvoter. I fjor, med høyere kvoter og litt høyere deltakelse, var antallet 120 til samme tid. En positiv tendens understrekes av at det i det siste har vært fisket en god del på kystfiskeordningen, der det nå gjenstår 1.069 av 3.000 tonn. Mange har kvote igjen Åpen gruppe ble som tidligere omtalt en slags kvotevinner før sesongen, i og med at nesten 5.000

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.