– Dykkere har sjekket og det har gått så bra som det kan gå. Båten har stått på leirebunn, så det er kun kosmetisk vi kan se at «Senja» har vært på grunn, sier Kenneth Holmøy i Nergård Havfiske. Onsdag kveld mistet den 80 meter lange tråleren tilhørende Nergård-konsernet all motorkraft og braste inn i et kaianlegg i Rystraumen sør av Tromsøya. Bare armeringsjern sto igjen etter en 40 meter lang betongpir, men utfallet kunne blitt mye verre. Det tok mindre enn fire minutter fra «Senja» mistet framdrift, til båten sto med baugen på land.

