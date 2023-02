– Det har vært et slakt fiske på nyåret. Vi kom ut med rundt 25 kilo reker i et prøvehal torsdag og det ble om lag 70 kilo på en tur mot slutten av januar. Før jul var det atskillig bedre. Da ga satsingen ut av Mandal fangster på opptil 500 kilo småreker, opplyser Atle Lunde som fisker sammen med fetteren Terje Lunde på «Ternen». Fint å ha noe å gå til Atle Lunde har satset på fisket siden begynnelsen av 1960-årene.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.