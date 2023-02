– Det er heldig at det er mer reker i år på grunn av en god bestand. Men flere rekefiskere er kommet i knipe og en del har lånt seg opp, framholder nestleder Lennart Danielsen i Fiskerlaget Sør. Danielsen er fornøyd med at rekefiskerne nå får tilskudd til drivstoff. Fiskerlaget Sør foreslo en drivstoffstøtte på 60 millioner kroner til kystrekeflåten, men denne støtten ble på 21 millioner kroner i statsbudsjettet. Dermed får rekefiskerne langs kysten et tilskudd på 2,50 kroner per fylte liter avgiftsbelagt drivstoff.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.