– Fisket viser at det er mye reker. Selv om det produseres 20–30 tonn i uken i rekefabrikkens lokaler i Åna-Sira, er det viktig for oss å få opp volumet. Vi har mistet flere kunder og hovedtyngden er på eksport, men vi regner med å få de tilbake, sier styreleder Arild Stulen ved Finny Sirevaag.

Svingninger i kvoter

Han mener det er for mye svingninger i rekekvoter og fabrikken i sør har satset på ferske reker fra Skagerrak/Nordsjøen i flere år. Finny Sirevaag fikk en slitsom høstsesong som følge av tidenes laveste rekekvoter fra 1. juli i fjor, og det ble nødvendig å fylle opp med Barentshav-reker for å få lønnsomme dager og fulle uker med produksjon.

– Det må bli stabile kvoter i rekefisket. I rekenæringen er det håpløst med store svingninger og vi håper på kvoteøkning fra 1. juli slik at vi får mer av ferske reker fra Skagerrak/Nordsjøen, påpeker styreleder for rekefabrikken i sør.

Bra salg av Barentshav-reker

Finny Sirevaag har for øvrig oppnådd et bra salg av reker fra Barentshavet.

– For to uker siden kom det inn 70–80 tonn frosne reker og disse tines opp i kar i fabrikken. Vi får trolig omtrent samme kvantum i midten av mai og flere av våre kunder liker store reker fra Barentshavet. For å få lønnsomhet er det viktig for oss å fylle opp med disse rekene, fremholder Arild Stulen i Finny Sirevaag.

– På eksport på Sverige kjører vi Barentshav-reker i bøtter på 5,5 til 6,5 kilo. I tillegg leverer vi småreker for dagligvarehandel på dette markedet, legger han til.

Godt fiske

Rekebåter i sør har et godt fiske og Fiskesalg i Kristiansand fikk nylig om lag 2,3 tonn kokte reker fra «Høvågtrål» og «Galant». Fiskernes Salgslag i Grimstad får også gode mengder med reker – «Vågan» og «Astor» landet over 1,8 tonn ferske reker til dette mottaket fra en tur sist uke.

For øvrig er garnfisket etter makrell i gang i sør. Karl Helge Seyffarth på «Solfuglen» av Mandal la til kai mandag med 51 kilo makrell for Fiskelaget på Gismerøya.