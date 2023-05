– Sildelaget støtter arbeidet faglagene gjør for å sikre fisken trygge og uforstyrrede gyte- og oppvekstområder. Dette for å sikre fiskerne tilgang på tradisjonelle fiskebanker som har vært fangstområde gjennom lange tider, sa Stenevik som la til:

– Vi anerkjenner at også andre næringer skal få plass på havet og at «vi var der først» ikke er et holdbart argument alene.

Lars Ove Stenevik åpnet årsmøtet i Norges Sildesalgslag i Oslo. Foto: Roar Bjånesøy, Sildelaget

Sterk næring på strandkanten

Han viste til at det står en stor og ressurssterk næring i strandkanten og ser store muligheter ute i havet, med klar adresse til havvindnæringen.