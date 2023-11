Søndag skrev Fiskeribladet at Fiskeridirektoratet som et midlertidig vedtak, slapp større sildefartøy innafor fjordlinjene i Reisafjorden og Kvænangen. Reaksjonene kom umiddelbart på Fiskeribladet sin facebook-side, og ikke alle var like glade.

Her er et lite utvalg av de som var negative til at «storingene» slapp inn:

«Er myndighetene gått fra vett og forstand. Utrolig.», «Ja det er jo best å få opp de siste sildene så er vi kvitt bestanden», «Ja skynd dere å få ryddet den ut for alltid!».