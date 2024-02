Semmingsen, som er styreleder i Stella Polaris, frykter båter legges til kai hvis avgiftene blir så store at det ikke blir lønnsomt for flåten å tråle.

Hans Ove Semmingsen er styreleder for Stella Polaris i Kårvikhamn. Foto: Mia Kanstad Kulseng (arkiv)

– Vi har jobbet med saken mot myndighetene, men sliter med å få dem til å se problemet. Vi har jobbet for å få et møte med statsråden siden november, men har ikke lykkes, sier Semmingsen.

Han er skuffet over at reketrål i Barentshavet kun er nevnt to ganger i kvotemeldingen og da under temaet klima.