– Min opplevelse er at sikkerheten har vært høyt prioritert. Jeg har jobbet både på dekk og i fabrikk. Når vi setter line bruker vi alltid vest, hjelm og er utrustet med kniv, forteller Eeg. Da ulykken på «Hunter», der en latvisk mann omkom, var hun selv hjemme. – Når slike ting skjer setter det en støkk i alle som jobber med dette. Jeg vet at flere av mine kollegaer er preget av hendelsen, sier Eeg. Erika Eeg (23) har jobbet som snøkrabbefisker på flere båter de tre siste årene.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.