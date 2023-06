Tidligere denne uken omtalte Fiskeribladet at det kun var fisket 15.000 tonn av en norsk tobiskvote på 60.000 tonn. Onsdag formiddag gjensto litt over 44.000 tonn å fiske til en anslått verdi til 170–180 millioner kroner. Mange båter har gitt opp å ta tobiskvoten i år. Kostbare drivstoffpriser og lavere fangstrater henger dårlig sammen.

– Det har vært et elendig fiske. Men vi har i alle fall bevist at det er tobis, fortalte Sør-Norges Fiskarlag-leder Terje Eriksen humoristisk da han viste fram bilde av én av fangstene under Fisk og havvind-arrangementet på Gardermoen tirsdag.