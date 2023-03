Daglig leder ved Myre Fiskemottak, Ted Robin Endresen, sier sesongen for deres del har vært veldig vanskelig - og noe helt annet enn det de hadde sett for seg. – Det begynte med dårlig vær. Så ble det dårlig vær, og litt mer dårlig vær. Etter det har det vært mye lodde på feltene, så fisken har gått mye mellom. Det har rett og slett vært veldig varierende fiske, fra godt til ingenting. Til tross for lodde i fisken, har ikke Endresen noe å utsette på kvaliteten.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.