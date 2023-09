Ringnotfartøyene har ikke kommet ordentlig i gang med makrellstørjefisket ennå. Flere av fiskerne sier til Fiskeribladet at de prioriterer makrellen i første omgang.

– Vi vil fiske ferdig makrellkvoten før vi begynner på makrellstørjen. Det kan hende vi bare blir her i norsk sone hvis det blir samling på fisken, sier fisker Jostein Hillersøy.

Han fisker på båten «Hillerøy» med seks andre personer på Mørekysten. Han forteller at det ikke er godt salg på størjen.

– Makrellstørje på kysten her er fet og fin, med fantastisk kvalitet og jeg synes det er veldig rart at det ikke er mer interesse for den, sier han.