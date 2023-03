Det viser en kartlegging gjort av Nofima på oppdrag fra FHF. Det har altså lite å så for pris om den norske torsken har beholdt sin MSC-sertifisering eller ikke. Det melder Nofima i en pressemelding onsdag.

– Det er ingen effekt av MSC-bortfallet – etter at vi har kontrollert for andre faktorer som fangstredskap og område, sier førsteamanuensis Ingrid K. Pettersen fra Norges fiskerihøgskole, UiT – Norges arktiske universitet i meldingen.

Mistet sertifisering

Torsk fisket innenfor 12 nautiske mil, mistet MSC-sertifisering i 2021.

– Dette ga en unik mulighet til å studere om hovedideen bak MSC-sertifiseringen holder vann. Med andre ord at det gis prispremier for sertifiserte produkter i sluttmarkedene, og at disse deles med fiskere og leder til mer bærekraftig forvaltning og fiskepraksis, sier seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg i Nofima.

Seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg ved Nofima Foto: Nofima

Nofima har derfor på oppdrag fra FHF studert de prismessige følgene av bortfallet av MSC-sertifiseringen for torsk fisket innenfor 12 nautiske mil.

Næringen har investert store beløp i MSC-sertifisering av de viktigste norske fiskeriene. Dette basert på en antakelse om at slik sertifisering er avgjørende for markedsadgang i mange av de mest attraktive sjømatmarkedene. Men den faktiske betydningen av disse investeringene, har ikke vært undersøkt med vitenskapelige metoder, viser Nofima til.

Andre faktorer betyr mer

For å studere effekten av MSC-bortfallet, påpeker Nofima at det er viktig at man kontrollerer for andre faktorer som kan påvirke pris, og som kan ha endret seg etter bortfallet.

«Da er redskaper, størrelse, kvalitet og hvor det er levert, mulige faktorer som kan ha påvirket prisen til fiskere. Fordi de på dette området har høyt detaljnivå i dataene, har forskerne kategorisert kjøpere i grupper etter hovedanvendelse; Konvensjonell (saltfisk, klippfisk, tørrfisk), filet eller ferskfisk», skriver Nofima.

– Det vi finner, er at det er disse andre faktorene som betyr mest for pris. For eksempel at fisken som er merket med «ekstra kvalitet» eller A- kvalitet oppnår en noe høyere pris enn fisk som ikke har det, påpeker Ingrid K. Pettersen.

Førsteamanuensis Ingrid K. Pettersen fra Norges fiskerihøgskole, UiT. Foto: Marius Fiskum (arkiv)

Hun påpeker også at det er signifikant forskjell på «kjøpertyper»:

– Hvor de kjøperne som driver med filetproduksjon har en noe høyere betalingsvilje for MSC-sertifisert torsk enn de som har konvensjonell produksjon som hovedaktivitet.

Hvordan kan forskerne da forklare at det ikke er noen prispremie for torsk med MSC-sertifisering? Slik svarer seniorforsker Sogn-Grundvåg:

– Én viktig forklaring er trolig at torsk er et svært anvendelig råstoff som kan brukes i mange ulike produkter; fersk og fryst, hel fisk og filet, til saltfisk, klippfisk og tørrfisk. De ulike produktene selges til markeder og kunder med ulik etterspørsel etter bærekraftsmerking, sier Geir Sogn-Grundvåg.

Andre forklaringer kan være at supermarkedkjedene har stor markedsmakt og kan velge å ikke dele en prispremie med neste ledd oppover i verdikjeden. Videre kan hard konkurranse om kjøp av fersk torsk fra fisker spille inn. Kjøpere er redde for å miste leveranser og tør derfor kanskje ikke å betale en lavere pris for torsk som har redusert kvalitet, eller mangler bærekraftssertifisering, viser Nofima til.

– Lav etterspørsel

Flere forbrukerstudier i nordeuropeiske markeder, viser at det finnes en prispremie for MSC-merket sjømat i noen markeder og segmenter.

– Men i de store søreuropeiske markedene som Spania, Portugal og Italia hvor rundt 40 prosent av torsken fra Norge konsumeres, synes det å være lav etterspørsel etter MSC-sertifisert fisk, sier Ingrid K. Pettersen.

Geir Sogn-Grundvåg, som har ledet kartleggingsarbeidet, mener det er viktig å slå fast at det ikke er noen tvil om at bærekraft er viktig.

– Men vi finner altså ikke at det fører til noen prisdifferanse for torsk med og uten MSC-sertifisering på første hånd, med unntak av kjøpere med filet som hovedaktivitet, sier han.