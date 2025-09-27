Ulovlig saksbehandlingstid hos fiskeri- og havbruksmyndighetene

Fiskeridirektoratet avviste klager fra reder på inndragning av fangst etter 38 måneder. Fangsten skjedde med denne båten, «Fugløyfisk». - Mens forvaltningsloven § 11 a krever behandling «uten ugrunnet opphold», har vi over tid erfart en uheldig og økende trend, skriver advokatene i Sands i dette innlegget.

Foto: Frank Einar Iversen