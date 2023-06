Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

For Arbeiderpartiet er vold og trakassering på arbeidsplassen uakseptabelt og uforenlig med anstendig arbeid.

1 av 5 har opplevd seksuell trakassering viser nye tall. Det innebærer at dette er et stort samfunnsproblem uansett hvor du bor i Norge. Det er viktig at de som driver med trakassering blir stoppet. At de som har ansvaret tar ansvar. At alle skikkelige arbeidsgivere både avstår fra trakassering, men også står opp for de som rammes av det. Lovpresiseringen vil klargjøre dette ansvaret ytterligere.

Mangler rutiner

Arbeidstilsynet meldte nylig om tilsyn på 833 ulike serverings- og overnattingssteder som viste at i 55 prosent av bedriftene var det enten ikke rutiner på plass for å forebygge eller håndtere seksuell trakassering, eller at rutinene var mangelfulle. Arbeidstilsynet konkluderte med at utelivsbransjen gjør for lite for å hindre seksuell trakassering og over halvparten av arbeidsgiverne bryter reglene.

Ansatte i utelivsnæringen er ikke alene. Seksuell trakassering av ansatte i helse- og omsorgssektoren, i kultur og scene, i barnevernsinstitusjoner, hos tjenester til personer med utviklingshemming og psykisk helse og rus, seksuell trakassering av kvinnelige fiskere på sjøen, fengselsbetjenter, i forsvaret og i Politiet, og butikkmedarbeiderne. Eksemplene er mange og oppslagene i mediene likeså. Ingen skal måtte tåle eller frykte for å bli utsatt for seksuell trakassering på jobb.

Mye gjenstår

Seksuell trakassering på arbeidsplassen er et stort arbeidsmiljøproblem. Det er ikke bare kvinner som utsettes. Menn og kvinner er like utsatt for seksuell trakassering, men forskningen tyder på at menn sliter mer enn kvinner i etterkant.

Arbeiderpartiet mener det er viktig å sikre mer åpenhet og å bevisstgjøre arbeidsgivere og arbeidstakere om at seksuell trakassering ikke skal forekomme på arbeidsplassen. Nå leverer vi på dette, men vi er langt fra ferdige.