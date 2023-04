Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

I løpet av det siste året har det stadig blitt utsettelser og forandringer når det gjelder sporing og elektronisk fangstdagbok for båter under 11 meter. Fiskeriministeren har blitt drevet fra skanse til skanse.

Nå er alt utsatt til 1. juli og mye av det som skal rapporteres er tatt bort. Det er også mange som har søkt og blitt fritatt fra og føre den elektroniske fangstdagboka, så nå begynner dette snart å bli en parodi sett i forhold til utgangspunktet for hvor mange meldinger en skulle sende.

Jeg synes nå at fiskeriministeren bør tenke seg om og skjære igjennom. Helt greit sett sporing på båtene under 11 meter, kutt ut alt som har med elektronisk fangstdagboka å gjøre og la oss beholde kyst appen som nå er godt innarbeidet. At denne sendes over mobilnettet kan da overhode ikke ha noen avgjørende betydning (er det noen kjøper som ikke har mobildekning i sitt område og meldingen vil gå ut før fangsten losses).

Så lenge en har sporing som kan gå over satellitt vil myndighetene vil til enhver tid kunne se hvor båten har befunnet seg og hva den har gjort. Feilrapportering og snusk må tas på andre måter da dette er bevisste handlinger. Det store flertallet bestreber seg på å sende så god og riktig informasjon som mulig.