Norge er også en havnasjon, og ute i åpent hav ligger det store muligheter for videre vekst i norsk havbruksnæring. I Hurdalsplattformen er et konsesjonsregime for havbruk, men nå opplever vi at det har stoppet litt opp, skriver Robert Eriksson og Stål Heggelund i denne kronikken.

Foto: Norcod