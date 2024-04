Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Det som skjer no er at ei er i ferd med å regulere bort heile kysten med alle dei påfunn og reguleringar som blir tredd nedover hodene på oss. Eg kjem til og gå igjennom nokon av disse i dette innlegget, er sikkert mange fleire som eg ikkje veit om eller som gjeld på andre deler av kysten.

Kvotemeldinga

Denne er blitt heftig debattert siste veka så skal la tastaturet kvile litt her inntil vi får et svar på kva som blir vedtatt i morgon.

Men den hestehandelen som gjekk føre seg på bakrommet mellom Fiskarlag/Fiskebåt og Næringskomiteen minner meir om det som skjer i kommunistiske styrer i andre verdsdelar.

Og den omfordelinga som blei lovd kysten i alle festtaler kom som forventa ikkje, vil kalle dette ei fallitt for det dei raudgrøne skulle stå for.

Pliktkvotane

Og den store elefanten i rommet ei sprekkeferdig verkebyll som ingen tør røre er Pliktkvotene.

Disse er ikkje nemnt med eitt ord, disse blir berre skjøret framfor og ingen tør ta ansvar. Kysten er i opprør, eitt opprør som ikkje vil stilne før disse også er ferdig behandla og rettferdig fordelt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kysten står samla som aldri før og er klare til kamp, og tid til kamp har vi fått nok av når ei blir regulert til kai.

Brosme/lange regulering:

Som kjent blei fisket etter brosme i år stoppet allereie 1. april, etter dette er det berre lov og ha ei innblandingsprosent på 20 prosent på ukesbasis. Nå har båtar langs heile kysten fått prøve og fiske med disse begrensningene i tre veker og konsekvensane begynner nå å vise.

Det viser seg direkte umogeleg og drive noko som helst av linefiske langs heile kysten med unntak av Øst-Finnmark med disse begrensningene. Fiskarar rapporterer om innblandingar på 70–80 prosent brosme uansett kva ei prøver for å unngå denne.

Dette medfører at all brosme blir inndratt til ataten og ei blir ei ufrivillig lovbrytar for å utøve sitt yrke.

Konsekvensen er nå at fleire rederier må legge sine båtar i bøya og si opp sine tilsette, når fleire nå vil nå taket i også langfisket vil konsekvensane bli enda større. Da vil også garnflåten bli lenka til kai.

Og opp i det her verkar det som at Fiskarlaget etter vår meining gjør veldig lite til ingenting. Dei er iallfall så absolutt ikkje ute og flaggar saka for kystfiskerne sin del. No må fiskarlagseliten i Trondheim ta og vakne opp og sjå konsekvensane av det her. Kystflåten er i ferd med å bli direkte regulert bort av ei regulering som er sett utan mål og meining og utan rot i tidlegare fiskede kvantum.

Når kvotane på dei mange av viktigaste fiskeslaga er dei lågaste sidan 90-talet er situasjonen på grensa til katastrofal for mange. Situasjonen er no så alvorleg at Nav vil vere neste dør mange fiskarar må banke på for å overleve.

Vi må understreke at dette er ei hastesak som må løysast fort, håplause svar frå havforskarar og Fiskeridirektorat som at ei må bruke året i år og finne ut av ting på må direkte avvises! Dette har vi på ingen måte tid til og vente på!

Fiskeridirektoratet har gjentatte gonger uttalt at dei meiner at ei kan drive linefiske med ei slik prosent på lovleg måte, ber vennligst Fiskeridirektoratet om og fortelje oss kva for fiskerier dette gjeld. For vi finn ingen.

I det her spørsmålet må ei la krangelen om prosentar mellom hav og kyst ligge død inntil vidare. Her må begge flåtegrupper stå samla og krevje ei totalkvote som er til og leve med, denne må da opp på det dobbelte av det den er i dag.

Først da får ei ta diskusjonen på kammerset om kven som skal ha kva for prosentar for da er det noko og fordele. No kranglar vi om knappar og glansbiller og øydelegg det som må vere den verkelege diskusjonen, nemleg ei totalkvote som ei kan leve av!

Men med så steile frontar som det no er i ferd med og bli mellom hav og kyst så blir dessverre eitt samarbeid også her vanskeligjort. Noko som er direkte øydeleggjande for begge partar. Her håper eg Fiskarlaget kjenner sin gjestingstid og inviterer til dialog der ei kan finne ei løysing i fellesskap, og den invitasjonen skulle helst vore komme i går.

Kveiteregulering

Her har vi fiskarar ropt varsku i fleire år med frykt for kollaps i bestanden, det som ei ser kan nok dessverre vere starten på dette. Innsatsen går kraftig opp mens fangs ratane går kraftig ned.

Eitt par år til med slik skattlegging vil kunne bety kollaps i Nord-Troms og Finnmark. Men igjen så står vi og roper i motvind og ingen vil høyre.

Kysttorsk

Siste forslag frå Havforskningsinstituttet er å frede så å si alle fjordar i Finnmark og de fleste i Troms for og beskytte kysttorsken.

Samtidig får turistfisket fortsette som før med ingen kontroll og altfor få avgrensingar. Akkurat nå forlèt skreien kysten og disse vil da starte eitt fiske på rein kysttorsk resten av sesongen, ei sesong som blir lenger og lenger for kvart år. I tillegg ligg det oppdrettsanlegg kvar ei fjordtarm som er å oppdrive, og det neste som kjem nå er torskeoppdrett. Dette vil igjen krevje enda meir areal.

Likevel er det kystfiskaren aleine som skal straffast og beskyldes for at kysttorsken er trua, er det rart ei blir forbanna! Her må styresmaktene opne opp auga og sjå realitetane.

Har i tillegg fått informasjon om at breiflabbfisket også skal reguleres strengare noko som vil ta bort enda eitt grunnlag for å overleve.

Så når ei no ser disse reguleringane og begrensningene som er komme langs kysten, og dette er berre nokon så må ei kunne skjønne at kysten knebels til døde.

Vi roper nå ikkje berre for å rope vi roper for å overleve!

Eg som lokallagsleiar skal ikkje gå ut og oppfordre til sivil ulydnad og blokkering av hamnar, men må berre si at eg støtter mine yrkesbrør 100 prosent. For dialog verkar som det same som å pisse i motvind.