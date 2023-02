Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Vassildfisket ble kvoteregulert fra 2007, der det ble satt en kvote etter føre-var-prinsippet. Føre-var-prinsippet har blitt fulgt for reguleringen av fisket etter vassild helt frem til i dag, der datagrunnlag, forskningsinnsats og kvoteråd siden har ligget ganske statisk på et lavt nivå.

Oppsiktsvekkende

Det som er verdt å merke seg vedrørende reguleringen i fisket etter vassild, er ikke bare innføring av kvoter fra 2007, som i denne sammenheng må ses på som et fornuftig og langsiktig grep for å forvalte bestanden.

Det som derimot er oppsiktsvekkende, er at reguleringen av fisket, og dermed kvoterådet som fra 2010 ble endret til å omfatte hele Norges økonomisk sone (NØS) sør for 67°10’N, fra tidligere å være gjeldende i området mellom 62°N, til 67°10’N. Det bemerkelsesverdige ved at området sør for 62°N (Stadt) ble innlemmet i reguleringen, er at det ikke ble tilført noe ekstra kvote til totalkvoten. Det vil si at man har bortimot doblet området kvoten gjelder, men videreført totalkvoten. I området nord for 67°10’N, som utgjør nesten halve utbredelsesområdet i NØS, er det ikke tillatt å fiske vassild, selv om man vet at det er store forekomster.

Bortregulert

Vassildfiskeriet anno 2023 er ødelagt og bortregulert. Siden det tas et kvantum tilsvarende halvparten av totalkvoten som bifangst sør for 62°N, så nærmest halveres kvoten i direktefisket nord for 62°N.

Dette er like galt som å foreslå at seifisket sør og nord for 62°N samreguleres og at NVG og nordsjøsildfisket samreguleres. Til å sette totalkvote for fremtiden skal kun kvote og råd fra nord om 62°N benyttes.

Med dagens tankegang sier forvaltningen at vi ikke kan utnytte en bestand utenfor Midt-Norge og Helgeland, årsaken til dette er at man fra 2010 mente at denne fisken kunne fiskes i Nordsjøen i stedet. Gjeldende regulering er i beste fall feil, den er dårlig begrunnet, den tar ikke hensyn til geografiske bestandskomponenter, og det kan i høyeste grad diskuteres om den er i tråd med Havressurslovens § 1.

Kan man risikere at direktefisket etter vassild nord for Stadt avvikles, og at 100 % tas som bifangst sør for Stadt om få år?