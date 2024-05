Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Stortinget behandlet den 7. mai 2020 regjeringen Solbergs kvotemelding. I samsvar med den praksis som er etablert på dette politikkområdet utformet Stortinget en rekke anmodningsvedtak som la føringer for departements videre arbeid med det nye kvotesystemet. Kvotesystemet omfatter blant annet reguleringen av deltakelsen i fisket, fastsettelse av kvoter for fartøygrupper og enkeltfartøy, og ordninger for tilpassing av flåtens kapasitet til ressursgrunnlaget

Flere milepæler

En milepæl i arbeidet med det nye kvotesystemet er departementets lovproposisjon om endring av deltakerloven og havressurslova. Lovforslaget ble vedtatt av Stortinget ved endringslov 5. mars 2021 nr. 7.

En annen milepæl er den nye kvotemeldingen 12. januar 2024. Etter at denne meldingen ble oversendt Stortingets Næringskomité har behandlingen av meldingen skutt fart. Ved Stortingets plenumsbehandling 29. april 2024 dannet den fiskeripolitiske avtalen 19. april 2024 mellom regjeringspartiene Ap og Sp på den ene siden og borgerlig side (Høyre, Frp, V, KrF) på den andre siden grunnlaget for nye anmodningsvedtak.

Dagens situasjon er dermed at departementet i det videre arbeidet med det nye kvotesystemet ikke bare skal forholde seg til tidligere anmodningsvedtak og endringsloven, men også de nye anmodningsvedtak (avtalen 19. april 2024). Dette arbeid skal ledes av vår nye fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss. Hun ble utnevnt i statsråd samme dag som kvoteforliket ble signert. Utnevnelsen 19. april 2024 representerer dermed en tredje milepæl av betydning for fremtidens kvotesystem.

Betydelig politisk handlingsrom

Når det ses nærmere på avtalen 19. april 2024 står vi overfor en del vage formuleringer samtidig som partiene er enige om at avtalen ikke rokker ved «retten til å fortsatt kunne utvikle sin politikk». I avtalepunktene tales det om «å se på», «skal gjennomgås», «utredes», «måtte foretas tilpasninger», «ny vurdering», «skal får større plass». Selv ord som «prioriteres» skal fiskeriministeren ifølge avtalepartenes uttalelser i Stortinget og til media ikke tillegge mye vekt.

Hovedinntrykket er etter dette at fiskeriministerens politiske handlingsrom er betydelig i forhold til viktige saker, som innretningen av åpen gruppe, fordelingen av tredjelandskvoten, ved gjennomgåelsen av strukturkvoteordningen, utformingen av id-kvoteordningen, tilpasninger ved fordeling av strukturgevinst etter modell X, vurdering av leiefartøyordningen, og prioritering av fiskerne i forhold til helse- miljø og sikkerhet.

I tråd med Eirik Holmøyviks kategorisering av anmodningsvedtak handler de nevnte avtalepunkter «meir om regjeringas innsats og prioriteringar enn om bestemte resultat».

Samle løse tråder

Ministeren og hennes departement skal nå samle løse tråder etter stortingsbehandlingen av kvotemeldingen 29. april 2024. Når vi husker sendrektigheten ved behandlingen av Stortingets føringer 7. mai 2020, er det interessant å se hvor raskt og grundig den nye ministeren arbeider. Dette handler imidlertid ikke bare om avtalen 19. april 2024, men også om de betydelige utfordringer nedgangen i torskekvoten vil medføre i fremtiden, særlig for Finnmark.

Bedre føre var enn etter snar

Fiskeriforvaltning skal utøves i samsvar med våre fiskeriavtaler, fiskerilovgivningen, menneskerettigheter, og folkeretten for øvrig. Når det ses bort fra lovendringen i 2012 i kjølvannet av kystfiskeutvalgets utredning om retten til fiske i Finnmark, har fiskernes menneskerettigheter i liten grad vært et tema hos oss. Dette er et tankekors tatt i i betraktning at i tiden etter at menneskerettsloven fra 1999 trådte i kraft, er fiskeregimet endret i betydelig grad. Retten til arbeid, forbud mot forskjellsbehandling og kulturvern, er for eksempel satt under press.

Med nedgangen i kvoter og begrensninger i tilgangen til fiske får rettslige skranker for fiskeriforvaltningen økt aktualitet. Et godt råd å ta med seg er at det er viktig å være føre var enn etter snar ved utformingen av fremtidens kvotesystem. Et annet ordtak i samme gate er at det er for seint å snyte seg når nesen er borte.