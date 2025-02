åra framover vil situasjonen for konvensjonelle havfiskefartøy gå frå vondt til verre, og det er venta at både fiskekvantumet og førsteverdien vil gå vesentleg ned, noko som vil redusere lønnsemda ytterlegare, skriv Olve Grotle. Her er «Frøyanes» til kai ved Måløyterminalen.

Foto: Kjersti Sandvik