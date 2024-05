Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Tredjelandskvoten ble spilt inn som en forhandlingssak da den politiske tautrekkingen om kvotemeldingen var på overtid i Stortingets næringskomité.

«Kven kom opp med denne ideen?», spurte stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) ifølge referatet fra replikkordskiftet med saksordfører Willfred Nordlund (Sp) ved Stortingets plenumsbehandling av meldingen. Det ville ikke sistnevnte svare på.

Svein Kristian Arntzen, professor ved det juridiske fakultetet, UiT.

Slik Fiskeribladet har avdekket ble forhandlingene i komiteen gjennomført i dialog med næringslivsrepresentanter. Dette vet vi foregår, og er i tråd med et politisk ønske om støtte i flåteleddet ved fordelingen av de viltlevende marine ressurser.

Mandat skal klargjøres

Ved krisen i torskefisket med stans i fisket 18. april 1989 forsøkte for eksempel reguleringsrådet å komme frem til en fordelingsnøkkel, men måtte til slutt overlate spørsmålet til Norges Fiskarlag. Etter avstemning i organisasjonen ble «trålstigen» fiskerimyndighetenes fordelingsmekanisme.

Fordelingsspørsmålet den gang ble løst ved avstemning. Ved fordelingen av ubenyttede tredjelandskvoter har ikke Willfred Nordlund (Sp) og representantene fra Ap, Høyre, Frp og Venstre tatt hensyn til at næringslivsrepresentantene som er trukket inn i forhandlingen mangler mandat til å binde sine medlemmer.

Det er et grunnleggende forhold i forhandlingsfaget å klargjøre hvilket mandat en part har.

Ikke felles forståelse

Nøkkelen til kvoteforliket er følgende formulering i komiteens innstilling (midlertidig versjon): «Stortinget ber regjeringen i år der det er ubrukt tredjelandskvote som tilbakeføres til nasjonal kvote, er det naturlig at dette kvantumet prioriteres havfiskeflåtegruppene».

Vel å merke er ordlyden senere endret som følger: «Stortinget ber regjeringen prioritere berørte flåtegrupper i henhold til avtalen av 19.04.2024 mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i år der det er ubrukt tredjelandskvote som tilbakeføres til nasjonal kvote».

Vi har etter plenumsbehandlingen fått et anmodningsvedtak som viser til en avtale. Avtalen lyder slik: «Partiene anerkjenner at fiske i andre lands soner er en viktig del av havfiskeflåtens aktivitet. I år der det er ubrukt tredjelandskvote til fordeling til nasjonal kvote, er det naturlig at dette kvantumet prioriteres disse berørte flåtegruppene».

Referatet fra plenumsbehandlingen i Stortinget indikerer at det ikke er en felles forståelse om innholdet i avtalen. Selv om ordlyden klart nok gir uttrykk for at havfiskeflåtegruppen skal prioriteres, tales det i plenumsbehandlingen om et betydelig handlingsrom.

Runar Sjåstad (Ap) slår fast at det ikke er lagt inn noen nye prinsipper eller endret praksis: «Det vil fortsatt være opp til den sittende statsråden å vurdere [fordelingen], og vi har overhodet ikke hevdet at alt skal gå til én gruppe».

Stor ståhei?

Det er riktig at statsråden har Stortingets fullmakt til å fordele tredjelandskvoten innenfor havressurslovas formålsbestemmelse og forvaltningsprinsipp. Samtidig er det på det rene at et anmodningsvedtak ikke er rettslig bindende for statsråden.

En statsråd som ikke retter seg etter et anmodningsvedtak risikerer imidlertid å måtte gå av etter Stortingets beslutning om mistillit. Tidligere fiskeriminister Per Sandberg var antakeligvis ikke langt unna et mistillitsforslag i den såkalte «kvoteinstruks-saken» fra 2017. Anmodningsvedtaket han fremprovoserte, var tydelig og klart med følgende ordlyd: «Stortinget ber regjeringen implementere Fiskarlagets modell ved første anledning».

Jeg har hentet overskriften til dette innlegget fra tittelen på en komedie av William Shakespeare, og har tilføyd et spørsmålstegn. I komedien er det mange aktører og mye kaos før sannheten avdekkes. Denne side av saken lar jeg ligge. Min primære tanke med å bruke tittelen og spørsmålstegnet, er at jeg ønsker at leseren selv skal ta stilling til om måten kvoteforliket er kommet i stand på, og de aksjoner vi nå ser her nord, er stor ståhei for ingenting?

Sentrale spørsmål er om Stortinget i sin dialog med næringslivsrepresentanter har lagt opp til en uheldig praksis, men også om det er slik at anmodningsvedtaket er et tomt vedtak som ikke legger føringer på den fremtidige fordelingen av ubenyttede tredjelandskvoter?