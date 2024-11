Når torskekvotene reduseres, som vi ser nå, må belastningen fordeles rettferdig. Kvotebyttet med EU undergraver dette. Hvert tonn torsk som forsvinner ut av Norges forvaltning, er et tonn mindre tilgjengelig for kystfiskeflåten, mener politisk rådgiver for Samtingsrådet, Sandra Márjá West.

Foto: Terje Jensen