  • Knut Vadla
  • Kirsten Engelstad
fiskarbonde, lærar og blåskjelldyrkar og forleggjar og forfatter
Debatt

Kor går vegen vidare?

Trålfiske kan samanliknast med å kjøra over 3-4 kvadratkilometer med skogsområde med ein gigantisk haustemaskin.

Trålen blir dregen langs havbotnen og gjer kål på alt av tareskog og korallrev, samtidig som han riv med seg krepsdyr og krabbar i tillegg til alle typer fisk, skriv Knut Vadla, fiskarbonde, lærar og blåskjelldyrkar og Kirsten Engelstad, forleggjar og forfatter.Foto: Privat
Publisert 18. October 2025, kl. 05.57Oppdatert 18. October 2025, kl. 05.57