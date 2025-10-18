Kor går vegen vidare?

Trålen blir dregen langs havbotnen og gjer kål på alt av tareskog og korallrev, samtidig som han riv med seg krepsdyr og krabbar i tillegg til alle typer fisk, skriv Knut Vadla, fiskarbonde, lærar og blåskjelldyrkar og Kirsten Engelstad, forleggjar og forfatter.

Foto: Privat