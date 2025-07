Fiskerikriminalitet, teknologi og omdømme

Et gammelt ordtak sier at når krybba er tom, bites hestene – noe vi har sett gjennom hele vinteren, for kampen om råstoffet er tøff. Og med kamp om råstoffet hører vi også rykter om at det utøves kreativitet rundt levering og rapportering av kvantum.