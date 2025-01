Økende stormaktsrivalisering, klimaendringer og et voksende motsetningsforhold mellom nord og sør gjør at fiskeressurser og fiskerier blir et stadig viktigere geopolitisk tema. Her er Kartverkets fartøy MS «Hydrograf», MB «Lomvi» og MB «Havelle» på sjømålingstokt på Svalbard.

Foto: Ingeborg Andrea Sylte-Raanes / Kartverket