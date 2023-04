Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Vi er positive til at Fiskeridirektoratet nå vil ta saken på høring.

Flere reguleringsbestemmelser setter foten ned for at ulike fartøy kan brukes ved setting og haling av faststående redskaper. Fiskarlaget har i lang tid påpekt at dette er en lite hensiktsmessig praksis.

Må klargjøring til

Vi mener det både er praktiske, miljømessige og sikkerhetsmessige årsaker som ligger bak at det er viktig å få et mer tilpasset og fleksibelt regelverk på dette området.

Norges Fiskarlag har i en henvendelse til Fiskeridirektoratet påpekt at vi er innforstått med at en åpning for å tillate fangstoperasjoner der en annen båt drar enn den som har satt bruket, vil innebære at det er behov for å klargjøre ansvarsforhold knyttet til hvilket fartøy/skipper som er ansvarlig for redskapen som er i sjøen.

Tas på høring

Det har vært en rekke møtepunkt om saken, og senest i et digitalt møte med Fiskeridirektoratet 8. mars var det enighet om at Norges Fiskarlag skulle utarbeide og oversende en formell henvendelse om saken til Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet vil på sin side bruke vår henvendelse som grunnlag for utarbeidelse av et høringsnotat.

Fra Fiskarlagets side forventer vi nå at direktoratet utarbeider et høringsnotat slik som signalisert. Dette bør bli gjenstand for en høring, slik at det kan lede opp mot avgjørelser og nødvendige endringer i regelverket, senest i løpet av kommende høst.