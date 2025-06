Fisker Jan Olav Sandnes fra Ålesund jakter på storlaksen. Laksebestandene er i nedgang over hele den nordlige halvkule. Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning tegner et dystert bilde for laksen i sine nyeste rapporter.

Foto: Marius Beck Dahle