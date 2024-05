Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

I intervju etter sluttbehandling i Stortinget av Kvotemelding 2.0 fikk saksordfører Willfred Nordlund spørsmål om hvordan Senterpartiet stilte seg til forslaget om å innføre distriktskvoter. Forslaget var stilt av partirepresentantene Iversen og Lundteigen.

I svaret viste Nordlund til at dette ikke hadde fått flertall i partiet fordi det; «er i strid med hovedprinsippet om at Deltakerloven skal ligge fast, for det krever unntak fra loven og er en variant av pliktsystemet. Det er i fiskernes interesse at fiskerne gir et godt bidrag til landindustrien. Samfunnskontrakten mellom hav og land er til beste for alle.»

Arnold Jensen, sekretær i Kystens Tankesmie Foto: Pressefoto

Hva er det som gjør at toneangivende politikere mister alt av logiske koplinger når pliktsystemet i fiskeriene omtales? De kommer opp med de gode formålene – fiskernes bidrag til landindustrien og oppfylling av samfunnskontrakten – nettopp der pliktsystemet i snart 25 år svikter.

Når pliktsystemet svikter så totalt i forhold til de repeterte gode formålene, skulle en tro de fleste andre forslag ble vurdert seriøst. Her melder jo forslaget om distriktskvoter seg på som en klart bedre erstatning fordi det oppfyller kriteriene der pliktsystemet feiler;

Distriktskvotene er ment å fiskes av godkjente yrkesfiskere på Blad B (de er bare gitt føringer om hvor fisken skal ilandføres (slik de opprinnelige trålkvotene var ment). Det er dermed ikke i strid med hovedprinsippet om at deltakerloven skal gjelde.

Kvotene skal landes med en kvalitet som landindustrien skal kunne bearbeide med lønnsomhet. Med andre ord oppfylles samfunnskontrakten mellom hav og land.

Det vil medføre at bearbeiding av fisken skjer på norske fiskemottak/industri og ikke direkteeksporteres via korte opphold på fryselagre.

Det er nærmest molboaktig å avvise alle forslag til erstatning for pliktsystemet ved å komme opp med alle gode formål/intensjoner i fiskerilovene som pliktsystemet har sviktet på gjennom mer enn 20 år, for så å ikke gjøre noe som helst med problemet.

Hjemmel for distriktskvoter finner vi i havressursloven § 11. Pliktkvotene kan tilbakekalles med hjemmel i deltakerloven § 11 jf. § 18. En trenger ikke gjøre unntak fra deltakerloven for å lage ordninger for distriktskvoter.

Her har vår nytiltrådte fiskeriminister alle de fullmaktene hun kan ønske seg for å starte en gradvis gjenoppretting av leveranser til fiskeriavhengige kystsamfunn som bidrag til å stoppe fraflyttingen.

Etter unnlatelsessyndene fra alle fiskeristatsråder siden tidlig på 2000-tallet angående et dysfunksjonelt pliktsystem, vil handling fra nåværende statsråd gi henne heltestatus – iallfall hos folk i hennes egen landsdel og hos de som har sans for at fiskerilovenes intensjon følges og også er til for.